Keylor Navas lapt strikte maatregelen aan zijn laars en pakt peperdure vlucht naar huis: “We zijn ook maar mensen”

PSG-doelman Keylor Navas heeft in Frankrijk voor gefronste wenkbrauwen gezorgd. De Costa Ricaan heeft ondanks de strikte coronamaatregelen die de Franse regering instelde, een privé-vlucht naar zijn thuisland genomen. Dat bracht sportzender ESPN zondag naar buiten.

Aan die vlucht zou een prijskaartje van liefst 200.000 euro hebben gehangen. Navas nam in het gezelschap van zijn vrouw Andrea Salas en zijn drie kinderen de vlucht van twaalf uur, vanuit Parijs naar de Costa Ricaanse hoofdstad San José.

De 33-jarige doelman - die vorig seizoen nog de concurrent van Thibaut Courtois bij Real Madrid was - reageerde bij lokale radiozender Impact Radio op het nieuws.

“We zijn ook maar mensen en we zijn bang. Ik heb voor deze vlucht geopteerd voor de gemoedsrust van mijn gezin. We willen dichtbij onze familie zijn. We leggen onze situatie in de handen van God. Hij zal de leiding nemen en ons opnieuw vrede bezorgen. Als mensheid moeten we ons verenigen en de regels van de staat goed opvolgen.”

Navas moet nu, net als elke Costa Ricaan die tijdens de coronacrisis terugkeert naar zijn land, minstens twee weken in quarantaine.

De Costa Ricaan is niet de eerste PSG-speler die terugkeerde naar zijn thuisland. Eerder vertrokken Neymar en Thiago Silva ook al terug naar Brazilië. Zij deden dat wel voor de strikte coronamaatregelen van de Franse regering van kracht werden.