Minister Maggie De Block en professor Herman Goossens oneens over thuisquarantaine

Wanneer iemand met het nieuwe coronavirus besmet is geraakt, heeft het weinig zin dat hij zich in huis afzondert van zijn eigen partner. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zondag aangegeven in De Zevende Dag. Professor microbiologie Herman Goossens is het daar echter niet mee eens. Ook over het feit of de curve van het aantal besmettingen nu al dan niet afvlakt, zijn beiden het oneens.

De Block werd gevraagd naar de manier waarop thuisquarantaine moet worden geïnterpreteerd. Wie besmet is met SARS-CoV-2 moet zich in afzondering plaatsen, maar de vraag stelt zich hoe het dan zit met de huisgenoten van die patiënt.

“Als een koppel al veertig jaar samen slaapt, heeft het geen zin om bij een besmetting apart te gaan liggen”, legde minister De Block uit. “Een in de kelder, een op zolder, dat heeft geen zin.” Contact met mensen van buiten het gezin is echter uit den boze, aldus de minister. “Te allen tijde afstand houden, dat is de gouden regel.”

Met de uitleg van De Block is Herman Goossens het “niet helemaal eens”. De professor microbiologie (UAntwerpen), eveneens te gast in De Zevende Dag, verwees naar China, waar koppels bij wie een van de partners met het nieuwe coronavirus besmet blijkt, strikt gescheiden worden. De professor wees er ook op dat het virus bijzonder besmettelijk is, iets waar vele specialisten zich in het begin op verkeken hebben.

“Voorbarig en zeer gevaarlijk”

Gevraagd naar de jongste cijfers over het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames in ons land, verwees Goossens naar zijn collega-statistiscus Niels Hens van de universiteit Hasselt, die zou opgemerkt hebben dat de curve in ons land aan het afvlakken is. Minister De Block reageerde meteen op Twitter. “Voorbarige aankondigingen als deze zijn onverantwoord en zeer gevaarlijk. Nu meer dan ooit volhouden en verderzetten. Het virus is nog niet overwonnen!”, tweette ze. Een gelijkaardige boodschap bij professor Goossens in de Zevende Dag: “Het is cruciaal om de maatregelen te blijven volgen, of de curve gaat weer stijgen”.

Voor wat het aantal testen betreft, zei minister De Block zondag dat er nu meer dan 3.000 testen per dag worden uitgevoerd. “Tegen midden volgende week wil Philippe De Backer (die bevoegd is voor de taskforce, red.) komen aan 10.000 testen per dag. Wij drijven onze capaciteit op. Hoe meer hoe liever, het is belangrijk dat we iedereen die ziek is kunnen testen, iedereen die in de eerstelijnszorg staat... Dat is zeker nodig”. Onder meer vanuit de woonzorgcentra komt de vraag om het personeel en patiënten systematisch te gaan testen.

Immuniteit-tests nog niet op punt

Minister De Block waarschuwde wel dat testen om te zien of iemand immuniteit heeft opgebouwd tegen het nieuwe coronavirus nog niet helemaal op punt staat. “Daarom wordt nog een beroep gedaan op de quarantainemaatregel van veertien dagen als veiligheidsmaatregel”, klonk het. Niet iedereen die besmet raakt, vertoont symptomen en dus ligt de immuniteit in de bevolking mogelijk hoger dan verwacht, merkte professor Goossens op.