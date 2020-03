Al meer dan 1.200 ‘coronavacatures’ bij de VDAB: vooral in voedings- en landbouwsector

De VDAB heeft al meer dan 1.200 vacatures verzameld met de vermelding #COVID19. Dat zegt het kabinet van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Al zowat 4.700 kandidaten hebben hun interesse laten blijken. Vooral de voedings- en landbouwsector zijn op zoek naar extra werkkrachten.

De coronacrisis maakt heel wat Vlamingen technisch werkloos, maar tegelijkertijd zijn veel werkgevers op zoek naar extra werkkrachten. Dat is vooral in de landbouw-, tuinbouw- en voedingssector het geval. In de landbouw staan ze bijvoorbeeld voor het oogstseizoen, maar seizoensarbeiders kunnen niet naar België afreizen en andere werkkrachten vallen vaak uit door ziekte. Ook de vraag naar verpleegkundigen neemt toe.

De VDAB lanceerde daarom op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een oproep naar werkgevers in essentiële sectoren die op zoek zijn naar extra handen om hun vacatures bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst te melden met de code #COVID19. En die oproep blijkt succesvol: op 22 maart, drie dagen na de oproep, waren er zo’n 25 vacatures, nu zijn het er al meer dan 1.200. Zowat 4.700 werkzoekenden toonde al interesse, meldt het kabinet-Crevits.

Crevits reageert tevreden. “Dit toont aan dat werkgevers inhaken op de oproep en dat er bij de werkzoekenden heel wat wil is om de handen uit de mouwen te steken”, zegt ze. Ook de uitzendsector probeert trouwens om het personeelstekort in de kritische sectoren op te lossen. “Het is goed dat de VDAB en de uitzendsector samenwerken om die dringende vacatures bekend te maken”, vindt Crevits. “Zo worden alle krachten ingezet om de vacatures snel in te kunnen vullen.”