Nu we met z’n allen videochatten: hoe veilig zijn apps als Zoom, Google Hangouts en Skype?

“Wees creatief, niet in het omzeilen van de regels, wel in het contact houden met je naasten”, klinkt het bij het Nationaal Crisiscentrum. Enter de apps om te videochatten. In tijden van “lockdown light” vormen ze de ideale manier om je vrienden en familie te spreken én te zien. Maar hoe veilig zijn ze? En hoe kan je jezelf beschermen tegen oplichters?