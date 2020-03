Aangiftes tijdelijke werkloosheid lopen te traag binnen: vooral werkgevers sloom

De aanvragen voor tijdelijke werkloosheid moeten zowel door werknemer als werkgever worden ingediend en die laatste handelt te traag. “Van de 400.000 aanvragen die de vakbonden hebben binnengekregen, hebben we nog maar 10 of 15 procent aangiftes gekregen van de werkgever”, aldus ABVV-topvrouw Miranda Ulens zondag in De Zevende Dag. Op die manier dreigt de werkloosheidsvergoeding niet op tijd te kunnen worden uitbetaald.