Voetballen in volle coronacrisis legt Wit-Russische competitie geen windeieren, Franse clubs breekt angstzweet uit

De Wit-Russische voetbalcompetitie wint aan populariteit, nu er nergens anders in Europa meer gevoetbald wordt. De nationale bond van het land heeft afgelopen week nieuwe tv-contracten met tien buitenlandse firma’s gesloten, waaronder in Rusland, India en Israël. “Dit is een ongewone situatie”, klinkt het.

In Wit-Rusland staat dit weekend de tweede speelronde op het programma. President Aleksandr Lukashenko ziet geen enkele reden om niet te voetballen. “Drink veel wodka, ga naar de sauna en werk hard”, hield hij zijn landgenoten voor. “Je kan beter staand leven dan op je knieën sterven.”

BATE Borisov en Dinamo Minsk, de twee beste voetbalclubs uit Wit-Rusland, hebben de afgelopen dagen veel meer volgers op sociale media gekregen. “Wij hopen dat alle aandacht onze spelers motiveert om nog beter te voetballen”, zegt Alexander Strok, een woordvoerder van Dinamo Minsk. “Ze staan nu in de etalage.”

Bij de Oekraïense zender Sport-1 zijn ze dolblij dat ze de Wit-Russische competitie in hun pakket hebben. “We verwachtten niet dat ze een degelijk niveau zouden halen. Dat wisten we niet tot we de competitie begonnen uit te zenden”, klinkt het.

Canal+

Vreugde in Belarus dus. In Frankrijk zitten de voetbalclubs dan weer met de handen in het haar. Volgens een bericht van L’Equipe is zender Canal+ niet van plan om de verschuldigde 110 miljoen euro van het tv-contract dit seizoen te betalen zolang er niet gespeeld wordt.

Canal+ zou die betaling normaal gezien voor 5 april moeten overmaken, maar de Ligue 1 ligt plat door de coronacrisis. Een domper voor de clubs, die voor 36 procent van hun inkomsten afhankelijk zijn van tv-gelden. Canal+ voorziet de Franse eerste- en tweedeklassers van 548 miljoen euro, de overige van het tv-contract ter waarde van 759 miljoen wordt betaald door beIN Sports.