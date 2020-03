Bonden schrijven open brief aan Comeos en eisen compensatie voor werknemers van voedingswinkels

Verschillende bonden die werknemers in de voedingssector vertegenwoordigen hebben een open brief geschreven aan Comeos. “Na verschillende onderhandelingspogingen moeten we vaststellen dat het onmogelijk is een akkoord af te sluiten op sectorniveau.” Om die reden gaat het vakbondsfront onderhandelen op ondernemingsniveau.

De brief gaat uit van het BBTK, ACV Puls, ACLVB en CNE. Het front vindt het compensatievoorstel van sectorfederatie Comeos ruim onvoldoende. Zo voorziet het voorstel geen aanbeveling aan winkels om openingsuren aan te passen of om op zondag te sluiten. Ook de extra verlofdagen die Comeos voorstelt, voldoen niet. Volgens het vakbondsfront onder meer omdat die niet van toepassing zijn voor alle werknemers in alle voedingswinkels. Zo zouden enkel werknemers die in direct contact staan met de klanten in aanmerking komen voor compensatie.

“Op basis van dit voorstel (...) zal het gemeenschappelijk vakbondsfront vanaf maandag de ondernemingen aanspreken om onderhandelingen op te starten op bedrijfsniveau”, klinkt het. Zo zullen de bonden ijveren voor een vermindering van de openingsuren “zonder verlies van salaris”. Een compensatie voor deze periode, bestaande uit 5 dagen extra verlof, in de vorm van vakantie of premies. “Er is geen aandacht voor solidariteit en de werknemers zijn weeral de dupe.”