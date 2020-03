Kaap van 10.000 besmettingen is bereikt in ons land, nu komt de week van de waarheid

Hebben we genoeg bedden voor alle ernstig zieke coronapatiënten? Dat is de vraag die de zorgverleners in ons land deze week bezighoudt. Want de piek nadert. Dit weekend is de kaap van 10.000 geregistreerde besmettingen bereikt. Sciensano telde weer 177 patiënten extra op intensieve zorgen en 142 sterfgevallen.