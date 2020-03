Waarom de politie het blauwe water van een toeristische attractie in Engeland zwart liet kleuren

Het prachtige azuurblauwe water van een toeristische attractie in het Engelse Buxton - in de streek bekend als de Blue Lagoon - kleurt zo zwart als inkt. En dat is niet het werk van vandalen, maar, vreemd genoeg, van de politie zelf.

Wereldwijd trachten landen het coronavirus onder controle te krijgen en worden burgers geacht in hun kot te blijven. Buiten moet afstand bewaard worden van minstens anderhalve meter. Dat zadelt politiekorpsen overal ter wereld op met extra taken. Want zij moeten nu gaan controleren of mensen gehoorzamen aan de regels. Of niet.

Sommige agenten zijn opvallend creatief om die moeilijke opdracht naar behoren uit te oefenen. Zoals in Buxton, een stadje in het Verenigd Koninkrijk.

Toen de politie daar te horen kreeg dat grote gezelschappen naar de verlaten steengroeve, gevuld met verleidelijk blauw water, kwamen, vonden ze er niets beter op de plas water te besmeuren met een zwarte kleurstof.

Minder mooi

“Zo wordt de pool minder aantrekkelijk voor toeristen en voorbijgangers”, zegt de gemaskerde politie, voor de gelegenheid gehuld in beschermende pakken.

“Bovendien is de plek gevaarlijk”, klinkt het nog. De op het eerste gezicht idyllische plas ligt vol autowrakken en is vervuild. Wie er pootje wil gaan baden, riskeert zijn leven en dat van de anderen.

Wat met de dieren?

De reacties op de maatregel zijn gemengd. De ene vindt het goed, de ander stelt zich de vraag of de kleurstof wel veilig is voor de dieren uit de buurt die van het water komen drinken.