Boze voorzitter zorgt voor massaal (en berekend) ontslag in volle coronacrisis, getroffen spelers reageren: “Ik ben geschokt!”

Ophef in Zwitserland. De flamboyante voorzitter van FC Sion zette eerder deze maand negen (!) spelers op straat, naar eigen zeggen omdat ze weigerden om in te boeten op hun salaris. Maar twee van die mannen hebben nu gereageerd. “We wisten niet wat er gebeurde”, aldus Alex Song.

Even terug naar woensdag 18 maart. Alles spelers van de Zwitserse ex-club van onder andere Ilombe Mboyo moet voor 12u00 laten weten of ze - vanwege de stillegging van de competitie wegens de coronacrisis - akkoord gaan met een salarisverlaging. Dat was hen een dag eerder meegedeeld via een bericht op WhatsApp. Er was dus nauwelijks tijd om het voorstel te overleggen. Een deel van de spelersgroep reageerde dus negatief, niet op tijd of gewoon niet.

Vervolgens werden negen spelers zonder pardon ontslagen. “We hebben geen enkel inkomen meer. Het is ons verboden om hen werk aan te bieden en voor hen is het verboden om hun werk te doen”, klonk het in een brief van de club. Daar was volgens de waarnemer van Johan Djourou (ex-Arsenal) die bewuste woensdag wel niemand bereikbaar voor vragen.

Naast Djourou en Song werden ook Christian Zock, Pajtim Kasami, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Birama Ndoye, Mikael Facchinetti en Seydou Doumbia op straat gezet.

“Vanaf tien spelers is er sprake van een collectief ontslag”, verdedigde voorzitter Christian Constantin - die sinds hij de club in 2003 overnam al meer dan 40 trainers tewerkstelde - zich. “Daarom heb ik de negen oudsten uitgezocht. Enkelen van hen hebben druk uitgeoefend op de jongere spelers om het voorstel af te wijzen. Hun enige zorg was dat ze hun volledige salaris konden behouden. Geen informatie? De spelers werden door een officieel schrijven op de hoogte gebracht, daarna via de telefoon en er was ook nog een videoconferentie voor zij die meer wilden weten.”

Christian Constantin. Foto: EPA-EFE

Geschokt

Maar met die uitleg en vooral het beeld dat van hem en zijn ploegmaats werd opgehangen, kan Djourou niet lachen. De 76-voudige Zwitserse international - die samen met de andere betrokkenen de spelersvakbond contacteerde - trok fel van leer in een reactie die hij gaf aan France TV Sport.

“Ik ben teleurgesteld en geschokt”, aldus de verdediger. “Het klopt niet wat er over het vermeende gedrag van de spelers is gezegd en geschreven. De club heeft mij persoonlijke schade berokkend. Ook mijn ploegmaats. Dat is onacceptabel en daarom maak ik er een principekwestie van. Ik wil nog een nieuwe club vinden dus ik moet mijn reputatie beschermen.”

Ook Alex Song (ex-Barcelona) is niet te spreken over de beslissing van de voorzitter van FC Sion. “We moesten een papier ondertekenen waarbij we nog 12.000 euro gingen verdienen. Zonder uitleg erbij. Ik ben een voetballer, zoiets uitzoeken is niet mijn job. Ik kon mijn handtekening niet zetten onder dat document. We wisten van niets en dus beslisten we samen om het niet te doen. We wilden eerst overleggen. Alle clubs doen dat, om een oplossing te zoeken. We begrijpen dus niet wat er hier gebeurd is. Niemand snapt het.”

De Zwitserse spelersvakbond SAFP eist intussen dat Constantin zijn beslissing herziet wegens “oneerlijk”.