Politie haalt in Hasselt vijf transmigranten uit laadruimte van vrachtwagen

De politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft zaterdagavond vijf transmigranten ontdekt in de laadruimte van een vrachtwagen van een Roemeense trucker. De chauffeur was met zijn transport aangekomen aan de Donderslagseweg in Zonhoven, toen hij geluiden uit zijn laadruimte hoorde komen. Hij sloeg alarm bij zijn buurman, die de politie verwittigde.