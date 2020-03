Belgen van Dortmund hervatten de trainingen (in kleine groepjes): “Het is belangrijk dat we opnieuw op het veld staan”

Bij de Duitse topclub Borussia Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard wordt vanaf komende maandag opnieuw getraind in kleine groepen. Dat heeft middenvelder Emre Can zondag gezegd op de tv-zender Sport1. “Morgen gaan we er weer tegenaan. We willen rustig starten, in groepjes van twee spelers”, stelde de middenvelder.

De spelers van coach Lucien Favre onderhielden hun conditie de voorbije twee weken van thuis uit. De Bundesliga ligt zeker tot en met 30 april stil wegens de coronacrisis. Het is maar de vraag of de competitie überhaupt nog hervat wordt.

Can gaf toe dat de onzekerheid knaagt. Hij kijkt er dan ook naar uit om maandag opnieuw “iets te doen” te hebben. “Het is belangrijk dat we opnieuw op het veld staan.”

Dortmund staat op de tweede plaats in de Bundesliga, op vier punten van leider Bayern München. Volgens Can is alles nog mogelijk in de resterende negen speeldagen, als het seizoen echter wordt afgemaakt. “Het wordt zeer moeilijk. Maar we spelen nog tegen Bayern en (nummer drie) Leipzig. We hebben een goed team, het wordt niet gemakkelijk. Maar ik geloof dat het nog mogelijk is.”