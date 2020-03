Brooklyn Beckham gaat samenwonen met miljardairsdochter Nicola Peltz in New York

Het gaat snel voor de oudste zoon van David (44) en Victoria (45) Beckham. Brooklyn - hun oudste zoon van 21 - zou plannen hebben om te gaan samen wonen met Transformers-actrice én miljardairsdochter Nicola Peltz (25) in haar poepchique appartement in New York. En dit midden in de coronacrisis.

De jongere versie van David Beckham zou afgelopen maand al van het Verenigd Koninkrijk op bezoek zijn gegaan bij zijn kersvers vriendinnetje. Maar door de coronacrisis is Brooklyn - een aspirant fotograaf - nu verplicht om bij haar te blijven in New York. Het koppel, dat nog maar sinds november samen is, houdt zich wel netjes aan de regels om het coronavirus niet verder te verspreiden. Ze komen niet meer buiten en isoleren zich in Nicola’s gigantische appartement.

Dit bericht bekijken op Instagram soulmate Een bericht gedeeld door nicola (@nicolaannepeltz) op 16 Mrt 2020 om 8:25 (PDT)

Wellicht is de stap ook definitief en is Brooklyn van plan definitief bij Nicola in te trekken. “Dit is een enorme stap voor hem. Maar hij is ervan overtuigd dat het de juiste stap is”, zegt een bron aan de Britse krant The Sun. “Het koppel wordt graag gezien door de hele Beckham-clan. David en Victoria hebben al vaak laten zien hoe gek ze op huntoekomstige schoondochter zijn”, aldus een andere getuige.

Zielsverwanten

Eerder nog deze maand noemde Nicola Brooklyn haar zielsverwant op Instagram. Er zouden ook trouwplannen zijn. Mama Vicky heeft naar verluidt al haar zegen gegeven. “Ze is echt onder de indruk van haar. Haar zoon is zoveel kalmer en gelukkiger sinds ze samen zijn.” Bovendien denkt Victoria dat Nicola de ideale partner is voor een huwelijk. Want: ook zij, dochter van miljardair Nelson Peltz, is stinkend rijk. “Ze zit dus niet achter hem voor de verkeerde redenen”, zou Victoria gezegd hebben.