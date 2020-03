Vlaming (57) woont in coronavrij Spaans dorpje: “Na de boodschappen springt mijn vrouw in de douche”

Mechelen / Sint-Katelijne-Waver -

Ruim vier jaar woont geboren en getogen Mechelaar Jo Swinnen (57) ondertussen in het zwaar geteisterde Spanje. In zijn dorpje La Matanza (Alicante), waar amper duizend zielen wonen, is er voorlopig gelukkig nog niemand besmet met corona. “En als het wel zover is, weten wij het meteen. De apotheek, dat is onze gazet”, zegt hij.