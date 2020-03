Aanhangwagen met stro vat vuur in Staden

Staden - In de Westrozebekestraat in Staden is zondagnamiddag rond iets na 14 uur de brandweer opgetrommeld voor een voertuigbrand op een boerderij. Het vuur ontstond in de aanhangwagen van een leverancier gevuld met stro.

Het bewuste voertuig zou al in brand hebben gestaan toen de leverancier de boerderij opreed, waarna de man snel een veilige plaats in een weiland uitzocht, zodat de brandweer het vuur kon doven. Er vielen geen slachtoffers bij de brand, maar de aanhangwagen raakte wel volledig vernield. De brandweer was nog een tijdlang in de weer om ook de restanten van het opgebrande stro volledig te doven.