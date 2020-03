Oma van Miss België Celine Van Ouytsel besmet met coronavirus: “Wordt snel beter moeke”

De oma van Miss België Celine Van Ouytsel is besmet met het coronavirus. “Mijn gedachten en gaan uit naar iedereen die zich inzet voor de strijd tegen corona”, verkondigt ze.

De zwaarste symptomen blijven voorlopig uit. De oma van Celine woont in een woon-zorgcentrum, waar ze momenteel, zoals alle mensen in een rvt, in quarantaine blijft. De grootmoeder is tachtig jaar en behoort tot de risicogroep.

“Wordt snel beter moeke”, zegt Celine op Instagram.

De Kempische Celine van Ouytsel, master in de Rechten, werd in januari de nieuwe Miss België. Ze volgt Elena Castro Suarez op.