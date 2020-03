Wat als voetbalcompetitie wordt stopgezet? Met 18 ploegen in 2020-2021 en met 20 in 2021-2022, zonder play-offs?

Terwijl clubs als Anderlecht, Genk en Standard blijven aandringen op voetballen in het seizoen 2019-2020, denken de clubs die de competitie onmiddellijk willen stopzetten na over het format in 2020-2021. Er ligt een voorstel op tafel om volgend seizoen met achttien en het seizoen nadien met twintig te spelen. Telkens zonder play-offs.

Het voorstel gaat uit van het scenario waarbij geen enkele wedstrijd meer wordt gespeeld in het seizoen 2019-2020. Omdat er dan niet geweten is wie degradeert en promoveert, zou Waasland-Beveren in 1A mogen bijblijven en worden zowel Beerschot als Oud-Heverlee Leuven toegelaten in een klassieke competitie met achttien zonder play-offs. Het seizoen zou 34 speeldagen tellen en de competitie zou pas aanvatten als voetballen voor publiek opnieuw wordt toegelaten. Het seizoen moet op tijd klaar zijn aangezien op 11 juni 2021 het EK begint.

1B zou volgend seizoen op dezelfde manier als dit seizoen worden gespeeld. Lokeren blijft in 1A – als het zijn licentie haalt – en de plaatsen van Beerschot en OHL worden ingenomen door ploegen uit eerste amateur.

Voorkeur van Club-voorzitter Bart Verhaeghe

In het seizoen 2021-2022 is de weg dan vrij om te komen tot een competitie met twintig, opnieuw zonder play-offs. Deze formule draagt al langer de voorkeur weg van Club-voorzitter Bart Verhaeghe. De twintig hoogst geklasseerde ploegen in 1A en 1B met een proflicentie zouden worden toegelaten tot wat de enige profcompetitie in België wordt. 1B in zijn huidige vorm verdwijnt en wordt vervangen door een eerste amateurklasse met aangepaste licentievoorwaarden.

Donderdag staat een nieuwe raad van bestuur van de Pro League geprogrammeerd en zal het voorstel van de kleinere clubs besproken worden.