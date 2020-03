Groen wil dat Vlaams Parlement digitaal in gang schiet

Het Vlaams Parlement mag niet in coronaslaap gaan, vinden ze bij Groen, en dus dringt fractieleider Björn Rzoska erop aan dat de commissies digitaal kunnen doorgaan. “Anders lopen we het risico dat problemen onderbelicht blijven en mensen vergeten worden.” Enkel de plenaire gaat nu nog door. En wie weet hoe lang de huidige situatie nog zal duren.

Hij zal het probleem maandag aankaarten bij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA). “Uiteraard is het niet mogelijk om op de gewone manier aan de slag te gaan. We moeten ons gedragen als elke andere werkplek: iedereen die van thuis kan werken, doet dat. Commissies via videoverbinding zijn technisch perfect haalbaar. Veel bedrijven en organisaties werken vandaag zo.”

Rzoska vreest dat de Vlaamse regering anders wel snel beslissingen zou doorduwen zonder het parlement daarin te kennen. Dit weekend keurde de regering nog een nieuwe visienota over de kunstsector goed. “Voor onze veiligheid kijken we naar de adviezen van de experts, voor politieke keuzes kijken mensen naar het parlement”, zegt Rzoska. “En een debat tussen meerderheid en oppositie.”