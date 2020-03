Bestelling van vijf miljoen FFP2-mondmaskers geannuleerd: “De prijs werd opgedreven”

Normaal gezien hadden er deze week vijf miljoen FFP2-mondmaskers geleverd moeten worden. Maar gezien de leverancier de prijs plots opdreef en zich niet aan de regels hield, gaat de bestelling niet door.

Het Henegouwse Pharmasimple hield zich volgens minister Philip De Backer (Open VLD) niet aan de gemaakte afspraken. Het bedrijf zou de prijs plots hebben verhoogd. En dat was niet de afspraak, zegt De Backer, die in de regering-Wilmès verantwoordelijk is voor mondmaskers en coronatests.

De Backer wil ook de testcapaciteit opdrijven. Momenteel voeren labo’s tot 4.000 testen per dag uit. Bedoeling is dat er in de loop van de komende weken 10.000 diagnostische tests per dag worden uitgevoerd.

Volgende week komt er een sneltest op de markt die het vooral voor ziekenhuizen moet mogelijk maken om zieke en gezonde patiënten van mekaar te onderscheiden.