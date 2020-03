Hasselt - Telewerk combineren met het passen op de kinderen. U heeft het mogelijk zelf al ondervonden, dat loopt niet altijd op wieltjes. Misschien heeft de Hasseltse start-up Kluster dan wel de oplossing voor u.

Via haar website kan je een babysit vinden die een uurtje op de kinderen past via een videochat. De babysit knutselt op afstand met de kinderen of leest een boekje voor.