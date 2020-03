Philippe Clement heeft nog werk genoeg bij Club Brugge: “Spelers dagelijks begeleiden én werken aan zomertransfers”

Ook Philippe Clement beleeft als coach bij Club Brugge een vreemde periode: plots viel de helse drukte van de competitie weg en weet niemand nog of er nog gevoetbald zal worden. Toch moeten de spelers fysiek én mentaal fit worden gehouden. En de vrijgekomen tijd heeft ook een voordeel: “We zullen beter voorbereid zijn op transfers.”

“Normaal sta ik om zes uur op om meteen te vertrekken richting basecamp (het trainingscentrum van Club Brugge, red.), nu is dat eerder zeven uur of half acht”, vertelde Philippe Clement in een Facebook-live van Club Brugge. “Ik trek nog drie à vier keer per week naar het basecamp om enkele jongens individueel te trainen of om te vergaderen, uiteraard met de nodige afstand van elkaar. De rest doe ik van thuis uit, aan de computer.”

“Zo zijn we nu al volop bezig met de zomermercato. We hadden al meetings met scouts en Vincent Mannaert, nu ben ik veel beelden aan het bekijken van spelers die scouts hebben doorgestuurd. Daar hebben we nu meer tijd voor en zo zullen we beter voorbereid zijn op transfers, maar deze crisis zal uiteraard grote gevolgen hebben op de transfermarkt met minder budgetten en minder grote transfers. Ik verwacht dat er veel minder beweging zal zijn dan ander jaren.”

Nog geen bekroning

Club Brugge staat met in theorie nog één speeldag te spelen in de reguliere competitie ruimschoots op kop, met 15 puntenvoorsprong op AA Gent. Niemand weet echter hoe het verder moet. “Deze periode voelt natuurlijk raar, we kunnen wel even terugkijken en zien dat het al goed was, maar er is nog geen bekroning hé. We zijn nog niet officieel kampioen. We leefden ook hard toe naar die dubbel, maar we weten zelfs niet eens of die bekerfinale nog wordt gespeeld. Dat zorgt voor nervositeit, maar de spelers weten dat ze in vorm moeten blijven met mogelijk nog die bekerfinale in de toekomst. We moeten de jongens nu gewoon zo fit mogelijk houden en dan wachten op de regering om terug te beginnen.”

Dagelijks contact

Iedereen wordt dan ook van nabij opgevolgd. “We hebben elke dag contact met de spelers”,legt Clement uit. “De groep werd opgedeeld in kleine groepjes van vier of vijf spelers per coach. En dan belandt alle info uiteraard bij mij. Zo goed als elke dag krijgen ze individuele trainingen, die worden opgevolgd. En daar zaten ook al pittige trainingen tussen. Die trainingsschema’s vervangen uiteraard niet de echte training: dat kan niet omdat voetbal zo’n complexe sport is met duur én explosiviteit maar vooral het bewegen in functie van elkaar. We focussen dus vooral op het fysieke aspect, ze raken dezer dagen praktisch geen bal aan.”

“Hun voedingsschema is niet anders dan normaal, maar ze worden wel op regelmatige basis gewogen om ervoor te zorgen dat hun gewicht nu niet plots de hoogte in gaat. Maar daar is deze groep erg gedisciplineerd in.”

Vanaken winnaar van challenge

“Ik probeer het echter ook ludiek te houden door per week een challenge te geven. Vorige week was er de challenge met wc-rollen. Dat jongleren -zo lang mogelijk link-rechts - leefde erg hard onder de spelers en er hing ook een prijsje aan vast. Hans Vanaken was uiteindelijk de winnaar.”

Buitenlandse jongens mentaal ondersteunen

Maar even belangrijk is het mentale aspect dat moet worden opgevolgd. “Dat mag je niet onderschatten”, weet Clement. “Heel veel jongens wonen nog alleen en komen uit het buitenland, Zijn begrijpen de taal niet en die opvolging is dus ook belangrijk als aanspreekpunt. Zoals over sancties wat wel en niet mag in de samenleving. De Belgen snappen het allemaal iets beter, aan buitenlandse jongens moet je veel meer uitleggen. Zoals de Afrikaanse jongens: in het begin van de crisis hier was er in Afrika zo goed als niks, later doken er volksopstanden op in hun land tegen de sancties omdat de mensen er het niet snapten. Dan is het belangrijk om hen te helpen.”

Uiteraard spendeert Clement dezer dagen ook veel meer tijd aan de alledaagse dingen met zijn gezin en probeert hij alles positief te benaderen. Terug beginnen lopen helpt hem daarbij. Herbeleef hier de Facebook-live: