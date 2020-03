Mag dit of mag dit nu niet? Het crisiscentrum oordeelt of volgende tien situaties kunnen in tijden van coronavirus

“Wees vooral niet creatief in het niet-respecteren van de regels. Wees creatief in de manieren waarop je in contact kan blijven met familie en vrienden.” Die waarschuwing geeft het Crisiscentrum nu de overheid heeft aangekondigd strenger te zullen optreden tegen wie de sociale afstand niet respecteert. Jullie trokken naar buiten, onze fotografen legden hun lens te loer, Yves Stevens van het Crisiscentrum oordeelt.