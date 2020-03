Na tien jaar mysterie wil de ‘Witse van Noorwegen’ ’s lands grootste verdwijningszaak kraken: wat gebeurde er met ‘tentman’?

Kwam hij een aanslag type Anders Breivik voorbereiden? Het lokale wild afschieten met een blaaspijp? Of was hij op de vlucht en werd hij later ontvoerd? Aan wilde theorieën geen gebrek in Noors crimiland, tien jaar na de verdwijning van de mysterieuze “tentman”. Het Scandinavische land is helemaal in de ban van de zaak. “Hij is weggevlucht, verongelukt, ontvoerd of vermoord”, zegt de lokale politiebaas.