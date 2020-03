Elke dag voelen we een topsporter aan de tand die technisch werkloos is geworden. Vandaag: Nils Schouterden (31), linkerflankspeler van Eupen.

Dag Nils. Hou je het vol zonder voetbal? Waar ben je zoal mee bezig?

“Ik ben fulltime huisvader geworden. Mijn vrouw is aan het werk, dus ik hou me bezig met onze twee zoontjes. Het is een nieuwe situatie ...