Het kleine broertje dat nooit meer zal kunnen voetballen: waarom Abdelhak Nouri ook drie jaar later nog de wereld tot tranen brengt

Guitig, altruïstisch en rotgetalenteerd. De kleine Ajax-speler Abdelhak Nouri (22) had alles om de nieuwe ster van het Nederlandse voetbal te worden... tot hij in 2017 op zijn twintigste in elkaar stuikte op het voetbalveld. Hij overleeft het, maar loopt ernstige hersenschade op. Vandaag gaat het beter met ‘Appie’, maar praten of lopen lukt nog altijd niet. Zijn levensverhaal beroert ook nu nog de hele wereld. Daarom goot vertrouwenspersoon van de familie Khalid Kasem het in boekvorm. “Hij was iemand die zomaar je zoon of kleine broertje kon zijn.”