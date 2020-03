Opsporingsbericht: Gerard Lathouwers verdwenen in Hasselt

Op zaterdag 28 maart 2020 omstreeks 14.00 uur werd de 86-jarige Gerard Lathouwers voor het laatst gezien aan het rusthuis ‘Claradal’, in de Kunstlaan in Hasselt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Gerard is 1.85 meter lang en slank gebouwd. Hij heeft kort grijs haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een geklede broek en een blauwe korte jas. Hebt u Gerard gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu U kan het bericht nalezen op www.politie.be.