Videoanalist (en dj) van Rode Duivels kiest voor Marokko

El Habchi (in het zwart) leeft zich na het WK 2018 uit als DJ, tijdens de huldiging van de Rode Duivels. Foto: RR

Moussa El Habchi (43) verlaat na drie en een half jaar de Rode Duivels voor de Marokkaanse nationale ploeg. Hij was videoanalist, dj en klankbord voor veel spelers.

Verschillende keren mocht hij draaien op Tomorrowland, maar El Habchi is wellicht het bekendst van zijn ‘act’ met Eden Hazard op het balkon van het Brusselse stadhuis. Toen de Rode Duivels hun derde plaats op het WK 2018 vierden, zweepte het duo het publiek op met een dj-set.

El Habchi is nog veel meer dan dat. Sinds Roberto Martinez bondscoach is, werkt hij als videoanalist voor de Rode Duivels. Binnenkort gaat hij dat voor Marokko doen, waar hij een contract voor vier jaar heeft getekend, meldt La Dernière Heure. “Ik heb fantastische tijden gekend bij de Belgische ploeg, met de bronzen medaille op het WK als hoogtepunt.” Toch kan hij als geboren Marokkaan dit aanbod niet laten liggen. “Het is dan ook nog eens een voltijdse job, terwijl ik bij de Duivels deeltijds aan de slag was.”

Naast zijn rol als analist en dj fungeerde El Habchi als vertrouwensman voor verschillende internationals. “Omdat ik nog jong ben, stond ik dicht bij de groep. Onder anderen Hazard, De Bruyne en Lukaku spraken zelfs enkele woordjes Arabisch met mij. Ze hadden die opgepikt van ploegmaats.” Als uitsmijter geeft El Habchi nog mee dat hij Hazard en Witsel na hun carrière “dj ziet worden”.