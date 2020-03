Vriend van jongste coronadode Isaura (30) probeerde haar nog te reanimeren: “Omdat ik zelf besmet ben, moet ik haar begrafenis via Skype volgen”

Genk / Zutendaal -

Veruit de jongste coronadode uit ons land is ze, de Genkse verpleegster Isaura Castermans (30). Nooit een medisch kwaaltje, nooit een dag ziek. Niemand die weet waar ze het virus, dat zeer uitzonderlijk haar hartspier deed ontsteken, opdeed. Haar vriend Sauro Cimino (35), dokter in opleiding, probeerde haar nog te animeren, maar in het ziekenhuis overleed ze. “Omdat ik zelf besmet ben, moet ik haar begrafenis via Skype volgen.”