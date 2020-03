“Zak chips 29 procent duurder in week tijd”: mogen er binnenkort weer promoties gevoerd worden in de supermarkten of moeten we meer blijven betalen?

Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) neemt eerstdaags een beslissing of er opnieuw acties en promoties mogen worden gevoerd in de supermarkt nu de klant het verbod op kortingen duidelijk voelt in de portemonnee. Zaterdag postte een vrouw nog haar kasticket op Facebook waaruit bleek dat sommige producten tot 29 procent duurder zijn geworden. “We hebben hiervoor gewaarschuwd”, zegt Colruyt.