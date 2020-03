Vier op de tien patiënten op intensieve zorgen zijn jonger dan 60

Het coronavirus viseert lang niet alleen hoogbejaarden. Op de afdeling intensieve van het UZ Leuven is zelfs 40 procent van de patiënten met een besmetting jonger dan 65. Volgens spoedarts Ignace Demeyer van het OLV-ziekenhuis in Aalst stierven ook al minstens 30 mensen jonger dan 64 aan het virus.

Een van hen is de 30-jarige Isaura Castermans, een kerngezonde jonge vrouw die vorige week in minder dan 48 uur bezweek. Demeyer waarschuwt nogmaals de jonge bevolking om zich strikt aan alle voorschriften te blijven houden.

LEES OOK. Vriend van jongste coronadode Isaura (30) probeerde haar nog te reanimeren: “Omdat ik besmet ben, moet ik begrafenis via Skype volgen” (+)

Intussen zijn 10.836 Belgen besmet met het virus. Ook het aantal overlijdens steeg dit weekend fors. En toch mogen we ons niet blindstaren op deze cijfers, zegt professor Geert Molgenberghs (UHasselt/KU Leuven), die wiskundige modellen maakt van dit soort epidemieën. “In het begin ­zagen we elke twee à drie dagen een verdubbeling, maar dat is nu stilaan aan het afplatten.” De cijfers – zowel het aantal besmettingen als overlijdens – zullen de komende dagen helaas nog stijgen, maar toch verspreidt de epidemie zich relatief gezien trager.