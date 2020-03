Politievakbonden onverbiddelijk voor spuwende burgers

Aalst - Vincent Houssin van politievakbond VSOA reageert bijzonder misnoegd op enkele incidenten de voorbije dagen met politieagenten als slachtoffer. Zo waren er zowel in Aalst als in Antwerpen incidenten met burgers die spuwden in het gezicht van agenten op patrouille.

Vrijdagavond nog werd in Aalst een koppel opgepakt dat spuwde naar agenten. Een van hen, een vrouw, riep bovendien smalend dat ze besmet was met corona. In Antwerpen liep het dan weer uit de hand met een man wiens privéfeest in een appartement door de politie werd stilgelegd. Alle betrokkenen verschenen voor de onderzoeksrechter en werden aangehouden. Eerder deze week werden her en der ook al gelijkaardige incidenten gerapporteerd.

Houssin pleit voor strenge straffen, zeker nu het werk van agenten in deze coronatijden al extra zwaar is. Het gerecht treedt alvast streng op en kwalificeert steevast als “bedreiging met een aanslag met gevaarlijke substanties en weerspannigheid”. De betrokkenen riskeren celstraffen van 3 maanden tot 2 jaar en geldboetes van 400 tot 2.400 euro.