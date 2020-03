Club Brugge doorbreekt als eerste Belgische club ooit een magische grens: kern is meer dan 150 miljoen euro waard

Al weken geen voetbal en toch worden de spelers duurder. De gezaghebbende website transfermarkt voert vandaag een geplande update door van de marktwaarde van alle voetballers in de Jupiler Pro League. Daarbij springt één iets in het oog: Club Brugge maakt een sprong van bijna 20 miljoen euro en heeft als eerste Belgische ploeg ooit een kern die meer dan 150 miljoen euro waard is. “Dat weerspiegelt de verhoudingen in onze competitie”, zegt coördinator Bart Tamsyn.

Jürgen Geril en Sven Claes