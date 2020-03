Veel Duitse interesse, maar Hendrik Van Crombrugge wil bij Anderlecht blijven

Hendrik Van Crombrugge (26) is hot in Duitsland. Nadat eerder Schalke 04 en FC Köln al hun licht opstaken bij de entourage van de Anderlecht-doelman, is Hertha BSC de derde club uit de Bundesliga die interesse toont.

Hertha is op zoek naar een opvolger voor de Noor Rune Jarstein (35) en Van Crombrugge is één van de mogelijke pistes. De interesse van Köln en Hertha zou op dit moment wel concreter zijn dan die van Schalke. Die Königsblauen lieten al een tijdje niets meer van zich horen.

Zelf droomt Van Crombrugge van een toekomst in de Bundesliga maar veel haast lijkt hij niet te hebben. In de Franstalige podcast 'Studio Str2el' zei de doelman dat het 'zeer waarschijnlijk' is dat hij ook volgend seizoen nog bij Anderlecht speelt. "Wel of geen Europees voetbal is in die keuze geen factor", voegde hij eraan toe. Anderlecht wil zijn sterkhouder het liefst houden en overweegt een verbeterd contract aan te bieden, zeker nu ook Thomas Didillon aangaf dat hij liefst bij huurclub Genk blijft.

Blunderkeeper Loris Karius?

Alleen bij een niet te weigeren miljoenenbod is RSCA geneigd om Van Crombrugge te laten gaan om de kas te spijzen. Als de nummer 1 toch vertrekt wordt blunderkeeper Loris Karius (Liverpool) genoemd als kanshebber om hem op te volgen. Al is die laatste piste verre van concreet. (thst)