Nieuw probleem voor profclubs: tv-geld moet worden terugbetaald als competitie wordt stopgezet

Op weg naar een beslissing over het al dan niet stopzetten van de voetbalcompetitie ligt een bijkomend obstakel. Een van de rechtenhouders eist een terugvordering van tv-gelden als er dit seizoen niet meer wordt gespeeld.

In een brief aan de Pro League stelt een rechtenhouder de zaken op scherp: geen voetbal meer dit seizoen betekent een terugvordering van tv-gelden. De rechtenhouders zijn op dit moment Telenet, Proximus en VOO. Die laatste twee willen geen commentaar kwijt, terwijl Telenet “zijn opties aan het bekijken is. Dit is voer voor juristen.”

De Pro League schermt met een verzekering die de laatste schijf van de tv-gelden voor dit seizoen, zo’n 20 miljoen euro, garandeert. Dit geldt evenwel alleen in het geval van absolute overmacht: als er, in dezen door het coronavirus, geen enkele mogelijkheid is om nog wedstrijden te spelen.

Het is meteen de reden waarom de Pro League nu nog geen beslissing wil nemen over het al dan niet stopzetten van de competitie. Op dit moment is er sprake van overmacht tot 30 april. “Voor de periode daarna weten we nog niets.” Veel hangt af van wat de UEFA beslist. Als die het signaal geeft dat de competities in juli kunnen worden afgewerkt, en evenementen zijn op dat moment weer toegelaten, dreigt het argument van overmacht te vervallen.

Open brief

De mogelijke terugvordering werpt een nieuw licht op het verhitte debat tussen de clubs over hoe het voort moet met de competitie. In een open brief aan de Pro League eisten 17 van de 24 profclubs een stopzetting. “Jullie moeten leiderschap tonen en een beslissing nemen.” Volgens de Pro League zijn de zaken minder eenvoudig dan de open brief wil laten uitschijnen.

Verschillende clubs kijken ook naar de politiek. Maar dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan een Koninklijk Besluit om hen te beschermen tegen claims, klopt niet, zegt zijn woordvoerster. “Er komt geen speciale KB voor het voetbal.”

Met achttien

Intussen ligt een voorstel op tafel om volgend seizoen met achttien te spelen, zonder play-offs. Dat gaat uit van het scenario waarin dit seizoen geen enkele wedstrijd meer wordt afgewerkt. Waasland-Beveren zou niet degraderen, Beerschot en Oud-Heverlee Leuven zouden allebei promoveren. Het seizoen zou 34 speeldagen tellen en pas aanvatten als spelen voor publiek weer is toegelaten.

In het seizoen 2021-2022 is de weg dan vrij om te komen tot een competitie met twintig, opnieuw zonder play-offs. De twintig hoogst geklasseerde ploegen in 1A en 1B met een proflicentie zouden worden toegelaten tot wat de enige profcompetitie in België wordt. Donderdag staat een nieuwe raad van bestuur van de Pro League geprogrammeerd, met wat gerust een volle agenda mag worden genoemd.