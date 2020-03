Antwerpen -

Een fotoreportage met de zorgverleners in onze woon-zorgcentra en hospitalen, uitgerekend die plaatsen die in volle coronastrijd zo angstvallig afgeschermd worden. Dat is de wens van Ingeborg Selleslags. De Antwerpse kunstfotografe, in 2016 slachtoffer van de bomaanslagen op onze nationale luchthaven, wil de beelden tonen die we niet in onze journaals te zien krijgen.