De Block in de clinch met prof over social distancing

Wanneer iemand met het nieuwe coronavirus besmet is geraakt, heeft het weinig zin dat hij zich in huis afzondert van zijn eigen partner. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zondag aangegeven in De zevende dag. “Als een koppel al veertig jaar samen slaapt, heeft het geen zin om bij een besmetting apart te gaan liggen. Een in de kelder, een op zolder, dat heeft geen zin.” Contact met mensen van buiten het gezin is echter uit den boze, aldus de minister. “Te allen tijde afstand houden, dat is de gouden regel.”

Maar professor microbiologie Herman Goossens (UA), eveneens te gast in de studio, is het daar niet mee eens. Hij verwees naar China, waar koppels bij wie een van de partners met het nieuwe coronavirus besmet blijkt, strikt gescheiden worden. Maar Goossens gaf wel aan dat de curve voorzichtig aan het afvlakken was. “Voorbarige aankondigingen als deze zijn onverantwoord en zeer gevaarlijk”, tweette De Block. “Nu meer dan ooit maatregelen volhouden en verderzetten.”

Even later kon De Block het niet laten om nog eens te reageren op viroloog Marc Van Ranst. Die zei dat het niet de bedoeling was om je lief een dorp verderop te bezoeken. “Mag je nog naar tv-studio’s?”, tweette de minister, die al haar interviews vanuit haar dokterskabinet doet. “Een grapje”, zeggen ze bij haar kabinet. (blg, agy)