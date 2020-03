Bestelling van vijf miljoen mondmaskers plots geannuleerd

Normaal gezien hadden er deze week vijf miljoen FFP2-mondmaskers geleverd moeten worden. Maar aangezien de leverancier zich niet aan de regels hield, heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block de bestelling geannuleerd. De directeur van Pharmasimple, het bedrijf dat erachter zit, begrijpt er niets van. Volgens De Block en Philippe De Backer (beide Open VLD), die verantwoordelijk is voor de aanvoer van mondmaskers, schond de leverancier zelf de afspraken door geld te willen slaan uit de crisis. “Hij paste de modaliteiten van de bestelbon aan nadat de bestelling was geplaatst. Zo verhoogde hij achteraf de prijs per masker én de totale hoeveelheid bestelde maskers.” (cdh)