Nog 20.000 Belgen vast in het buitenland

Er zitten nog altijd zo’n twintigduizend Belgen vast in het buitenland door de wereldwijde coronacrisis, zegt minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR). Buitenlandse Zaken zoekt voor iedereen een oplossing, maar vraagt geduld te hebben. “In sommige landen is het luchtruim gesloten, zijn de luchthavens gesloten. We gaan niemand in de steek laten, maar men moet zich ervan bewust zijn dat de situatie moeilijk is voor iedereen. Het is overal crisis op hetzelfde moment.”

Vrijdagavond al werden tientallen Belgen vanuit Haïti en Vietnam gerepatrieerd. De volgende weken zullen de andere Belgen die nog in Azië vastzitten worden opgepikt, zegt Buitenlandse Zaken.

Ook wat Peru en Zuid-Afrika betreft wordt nog naar een oplossing gezocht. Vanuit Peru zou dat snel kunnen gaan. Daar wachten een kleine tweehonderd Belgen op repatriëring. Dat zou in één vlucht kunnen, hoopt Buitenlandse Zaken. Zaterdag bracht een vliegtuig van het Belgische leger ook nog 84 Belgen terug uit Mali.

Ex-omroepster en schrijfster Sabine De Vos liet weten dat zij ook vast zit in het buitenland. Ze is nu met haar man en kinderen in Dunedin, op het zuidereiland van Nieuw-Zeeland. Van een mogelijke oplossing heeft ze nog niks gehoord. De Vos had nochtans een vlucht naar huis. Ze zou via een binnenlandse vlucht naar de stad Auckland vliegen, vervolgens naar Doha, om zo in Europa te geraken. Maar dat plan mislukte. “Alle niet-essentiële binnenvluchten zijn verboden. Ik had een geldig retourticket, maar ik mocht niet vliegen”, zegt De Vos.

De Vos hoopt dat er redding komt. “Er moet via diplomatieke weg druk uitgeoefend worden op de regering hier om ons toch toe te laten via een binnenlandse vlucht naar Auckland te vliegen. Of de regering moet ons zélf repatriëren.”

