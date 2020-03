Sandro verloor zijn ouders in dezelfde week en kan van beiden geen waardig afscheid nemen: “Dit is onwezenlijk”

Amper een week nadat Freddy Coppens overleden is na een fietsongeval in Denderhoutem, overleed vrijdag nu ook zijn vrouw Rita De Smet (73). Ze stierf aan een hartaderbreuk. Een natuurlijk overlijden dus, maar volgens de zoon van het koppel Sandro Coppens stierf zijn mama aan verdriet.

Afgelopen vrijdag werd haar echtgenoot Freddy Coppens pas begraven in de Sint-Martinuskerk in Kerksken. Dat moest in beperkte kring gebeuren door de coronamaatregelen. “Het is onwezenlijk om op zo’n manier ...