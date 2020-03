Iraniërs drinken methanol om corona te bestrijden, 300 mensen overlijden aan alcoholvergiftiging

Met meer dan 30.000 besmettingen en meer dan 2.000 doden is Iran één van de meest getroffen gebieden. Het land is op zoek naar oplossingen en een hardnekkig gerucht dat methanol drinken zou werken, verspreidt zich snel onder de bevolking. Al 300 mensen stierven door alcoholvergiftiging.

Alhoewel er geen gekende medicijnen zijn tegen corona, doet er in Iran een bericht de ronde dat alcohol zou helpen. Het gaat om een artikel uit Britse kranten waarin beweerd wordt dat een schooljuf en anderen zichzelf hebben genezen van corona door whisky en honing te drinken.

Strikt genomen is alcohol in het Islamitische Iran verboden. De bevolking is dus aangewezen op illegaal gestookte drank. Al 300 mensen stierven door het drinken van methanol en meer dan 2.000 werden er al opgenomen in het ziekenhuis.

De lokale media tonen hoe mensen met een alcoholvergiftiging nu de plek innemen van ziekenhuisbedden die eigenlijk bedoeld zijn voor coronapatiënten.

De overheid verplicht nu de producenten van het giftige methanol een artificiële kleur te geven zodat mensen het alleszins kunnen onderscheiden van ethanol.

