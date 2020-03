VUB bouwt snorkels om tot mondmaskers

Onderzoekers aan de VUB hebben in de strijd tegen het coronavirus een mondmasker ontwikkeld op basis van een snorkel. In de komende dagen worden er honderden van dergelijke exemplaren uitgedeeld aan ziekenhuizen.

Onderzoeker Albert De Beir van de afdeling robotica ging aan de slag met eenvoudige duikmaskers van de Decathlon. Die dekte hij af met filters die normaal voor niet-dringende ingrepen gebruikt worden in operatiezalen.

Het grote voordeel van de maskers is dat het ook de ogen beschermt. Het masker zit minder comfortabel dan de FFP2-maskers, zegt de VUB zelf. Maar in tijden van nood en van tekorten is alles welkom – verschillende ziekenhuizen toonden al interesse. De maskers zijn ook herbruikbaar.

De VUB is van plan om het ontwerp volledig vrij te geven zodra het ontwerp van de medische onderdelen gevalideerd is. Zo kunnen ook andere landen ermee aan de slag.