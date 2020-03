KBC trekt dividend in

KBC trekt zijn dividend in, in navolging van de aanbeveling van de Europese Centrale Bank (ECB) om geen dividenden uit te keren. Dat heeft de Belgische bank-verzekeraar maandag bekendgemaakt.

KBC trekt het eerder aangekondigde slotdividend van 2,5 euro per aandeel in. In november werd wel al een interim-dividend van 1 euro per aandeel uitgekeerd.

In oktober zal worden geëvalueerd of het ingetrokken slotdividend alsnog geheel of gedeeltelijk kan worden uitgekeerd in de vorm van een interim-dividend.

KBC annuleert ook het voorgestelde inkoopprogramma van 5,5 miljoen eigen aandelen.

