Mondkapjes gestolen op spoedafdeling van Heilig Hartziekenhuis: “Onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt”

Lier - Op de spoedafdeling van het Heilig Hartziekenhuis in Lier werden twee dozen met mondkapjes ontvreemd. Hoofdarts Patrick Smits bevestigt dat er twee dozen met mondkapjes verdwenen zijn. “Het is onvoorstelbaar dat zoiets gebeurt.”

De dokter is niet te spreken over de dadne: “Ik keur dit uiteraard ten stelligste af, want het brengt onze zorgverleners in gevaar. Maar het is des mensen, hé. Sommige mensen zijn bang en in paniek.”

Nu gaat het ziekenhuis actie ondernemen. “Let wel, er hangen camera’s in de wachtzaal. We gaan de beelden analyseren en eventueel aan de politie overhandigen.”