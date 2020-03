Dokter klaagt gebrek aan solidariteit aan: “we zouden dokters naar Italië kunnen sturen, maar doen het niet”

Dokter Frank Vandeputte uit het Antwerpse Hove vindt dat we veel te weinig solidair zijn in Europa, dat zegt hij in het Radio 1-programma, “De ochtend”. “We zouden artsen naar Italië of Spanje kunnen sturen, maar dat gebeurt niet”

Veel diensten zijn gesloten en ziekenhuizen bereiden zich voor op de toevloed van coronapatiënten. Mensen stellen hun bezoek aan het ziekenhuis ook uit, omdat ze vrezen besmet te geraken. “Waardoor ziekenhuizen een overschot hebben aan personeel. Ze zijn anders tewerkgesteld op de dienst consultatie of hospitalisatie waar geopereerde patiënten verzorgd worden. Jonge artsen die nog in opleiding zijn voor een specialisatie kijken werkloos toe”, zegt Vandeputte.

Tegelijk sterven elke dag honderden mensen in Italië en Spanje. “Het medisch personeel daar zit op zijn tandvlees. Ze beginnen moe te worden en ze maken fouten. En wij, wij wachten”, zegt de dokter die het beu is. “Zodra de piek hier bereikt is, moeten we vrijwilligers sturen naar die zwaar getroffen gebieden. We moeten ons voorbereiden om te vertrekken.”

Vorige week stuurde Cuba een team van 50 dokters en verpleegkundigen naar Bergamo, de zwaarst getroffen stad in Italië. Ze zijn gespecialiseerd in epidemieën en rampengeneeskunde en werden uitermate dankbaar onthaald.

