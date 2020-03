Er ligt een voorstel op tafel om - indien er dit seizoen niet meer gevoetbald wordt - volgend seizoen naar een competitie met 18 ploegen te gaan. Beerschot én OH Leuven zouden dan promoveren en er zou niemand degraderen. In 1B behouden ze de huidige formule met twee nieuwkomers uit Eerste Amateur. Het voorstel stipuleert ook om het seizoen nadien naar één profcompetitie met 20 ploegen te gaan, 1B zou dan verdwijnen. Is dat de goede oplossing?

Laat hier weten wat je ervan vindt: