Karel Baert worden de nieuwe CEO van Febelfin. Hij volgt Karel Van Eetvelt op vanaf 15 april. Baert is 60 jaar en heeft een diploma in de rechten.

Momenteel is Baert nog een partner in het managementadvies- en executive search-bedrijf, Egon Zehnder. Hij was ook betrokken bij de oprichting van de Bpost bank in 1999 en was daar ook directeur.

Baert komt aan de leiding net nu de financiële sector, en de rest van de economie in moeilijk vaarwater zit door de covid-19-pandemie.