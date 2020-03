Luc Nilis over zijn eerste ontmoeting met Ronaldo: “Hij snurkte als een varken. Ik heb de dokter erbij gehaald”

Luc Nilis en Ronaldo vormden midden jaren negentig een dodelijk spitsenduo bij PSV. Maar hun kennismaking liep niet van een leien dakje, onthult de voormalige Rode Duivel nu in Voetbal International.

Nilis ontmoette Ronaldo voor het eerst in 1994. De Belg was net als de toen 17-jarige Braziliaan een nieuwe aankoop van het Nederlandse PSV Eindhoven, en de twee werden meteen samen op een kamer gezet. Alleen verliep dat niet meteen zoals gehoopt. “Ronaldo had een lange vlucht achter de rug en hij viel als een blok in slaap”, herinnert Nilis zich. “Maar hij snurkte als een varken, en in die omstandigheden kon ik onmogelijk op dezelfde kamer blijven liggen.”

Het gesnurk van de Braziliaan, die later in zijn carrière één van de beste spitsen ter wereld zou worden, liep dusdanig de spuigaten uit dat Nilis besloot de dokter en de teammanager erbij te halen. “Zij vonden het ook niet normaal. Ze hebben Ronaldo onderzocht en wat bleek? Hij snurkte door een aandoening van zijn keelamandelen. De dokters hebben die klieren pas tijdens de winterstop operatief kunnen verwijderen en al die tijd heeft hij uiteraard alleen geslapen.”

Ronaldo verliet PSV twee jaar later voor Barcelona, waarna hij ook nog voor Internazionale, Real Madrid en AC Milan zou spelen alvorens terug te keren naar zijn thuisland. Hij werd in 2002 de grote ster van het WK voetbal in Japan en Zuid-Korea, waar hij Brazilië als topschutter van het toernooi de beker bezorgde. Nilis zou tot 2000 bij PSV blijven, maar zag zijn carrière in één van zijn eerste wedstrijden voor nieuwe club Aston Villa bruutweg afgebroken door een dubbele beenbreuk.