Ook Toby Alderweireld en Jan Vertonghen trainen bij Tottenham vanaf deze week via videoverbinding

Vanaf deze week trainen ook de spelers van Tottenham via videoverbinding. Toby Alderweireld en Jan Vertonghen voeren zo thuis oefeningen uit terwijl ze richtlijnen krijgen van coach José Mourinho en zijn assistenten. Eerder maakte ook Schalke 04 bekend op die manier online trainingen te organiseren.

De Premier League ligt in elk geval stil tot 30 april. Tot nu hebben Mourinho en zijn staf geregeld contact gehad met de spelers bij de uitvoering van hun individueel programma. “We mogen van de overheid één keer per dag naar buiten voor lichaamsbeweging”, verklaart middenvelder Harry Winks. “Ik heb dus al wat rondgewandeld in de buurt van mijn huis. Verder blijven we thuis, waar we relaxen en tegelijk fit proberen te blijven. Ik heb hier ook een bal, waarmee ik in de tuin aan de slag ga. Het is wat vreemd voor elk van ons, maar ik begrijp het wel.”