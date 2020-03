Voorzitter City Pirates Antwerpen pleit voor herziening amateurvoetbal: “Ze verdienen drie keer zoveel als zorgpersoneel … Komaan zeg!”

Sport is maar bijzaak op dit moment, maar het slagveld dat er in het amateurvoetbal zit aan te komen, valt niet te onderschatten. Clubs die leven van een eenzame geldschieter of enkele sponsors - en niet van tv-gelden of voorzitters die een vaste stek hebben in de top honderd van de rijkste Belgen - gaan het zeer zwaar te verduren krijgen. Michel Pradolini (58), voorzitter van het net naar tweede amateurklasse gepromoveerde City Pirates Antwerpen en sinds december ook lid van de algemene vergadering van de Belgische voetbalbond, pleit ervoor om eens heel goed na te denken over de toekomst van het amateurvoetbal. “Laten we van deze crisis gebruikmaken om het voetbal terug aan het volk te geven”, zegt hij.