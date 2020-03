Karim Benzema rekent af met vervanger bij Franse nationale ploeg Olivier Giroud: “Karten is toch ook niet hetzelfde als Formule 1?”

Karim Benzema heeft stevig uitgehaald naar zijn vervanger bij de Franse nationale ploeg, Olivier Giroud. De spits van Real Madrid maakte in gevatte bewoordingen duidelijk dat hij zijn landgenoot niet al te hoog heeft zitten.

Benzema werd zondagavond in een livegesprek op Instagram met Mohamed Henni gevraagd of hij vond dat de huidige spits van Les Bleus beter is dan hijzelf. “Dit gaat niet te lang duren”, begon hij. “Je verwart Formule 1 toch ook niet met karting? En dan druk ik me nog vriendelijk uit. (...) Ik weet dat ik Formule 1 ben.”

“Het enige wat je over Giroud wel kan zeggen, is dat het wel werkt door hem. Het zal niet spectaculair zijn, maar je ziet Mbappé en Griezmann meer bij de Franse nationale ploeg omdat Giroud het werk opknapt. Maar houdt iedereen van dat spel? Ik weet het niet.”

Benzema wordt niet meer opgeroepen voor de Franse nationale ploeg sinds eind 2015. Toen werd hij opgepakt op beschuldigingen van chantage van Mathieu Valbuena met een sekstape. Daarop verklaarde Frans bondsvoorzitter Noël Le Graët dat Benzema niet meer welkom was bij de Franse nationale ploeg.

Eind 2019 deed Le Graët de deur helemaal dicht toen Real-trainer Zinedine Zidane nog eens een ballonnetje opliet over een terugkeer van Benzema bij de wereldkampioen. “Zijn avontuur bij de Franse nationale ploeg is afgelopen.” Benzema kwam 81 keer uit voor Frankrijk, waarin hij 27 goals scoorde.